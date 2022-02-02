Если школьник — контактная персона, когда можно возвращаться в кружок?

Если школьник становится контактной персоной заболевшего Covid-19, можно продолжать посещать школу и кружки очно — при условии, что каждый день в течение семи дней после контактирования с заболевшим школьник делает тест на Covid-19 перед посещением.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Контактная персона также может не соблюдать карантин и продолжать учиться очно и посещать дополнительные занятия, если:

С момента контактирования прошло не меньше десяти дней

Получен негативный результат на ПЦР (лабораторный) тест, сделанный не ранее, чем на седьмой день после последнего контакта с инфицированной персоной

Эти же правила касаются дошкольников и детей, которые ходят в детский сад.

Правила распространяются на всех, независимо от того, имеется ли у учащегося сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации. Правила не распространяются на учащихся программ непрерывного профессионального образования.

Уже сообщалось, что в случае, если заболевший Covid-19 находится в семье человека, контактные лица должны делать тест на антиген на протяжении всей болезни родственника. Во время этого регулярного тестирования можно посещать учебное заведение или работать, если школа или место работы это позволяет.

Также контактное лицо должно пройти тест на антиген Covid-19 через семь дней после того, как родственник начинает считаться выздоровевшим.