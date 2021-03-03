Если ситуация не улучшится, завтра на Гауе будут взрывать лед

Если ситуация с уплотнением льда на Гауе у Царникавы не улучшится, завтра лед взорвут, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Адажской краевой думы Моника Гриезне.

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"На заседании комиссии по гражданской обороне мы приняли решение о подготовке и размещении взрывчатки на льду. Взрывать начнут завтра утром, если ледовая масса не сдвинется", — сказал мэр Адажи Марис Спринджукс, председатель комиссии по гражданской обороне.

Как сообщалось, сегодня состоялось выездное заседание комиссии.

Лед на Гауе остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышается, что создает угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.

Как сообщила Гриезне, вода находится в опасной близости от дороги P1, соединяющей Царникаву и Ригу. Затоплено несколько улиц.