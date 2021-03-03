Если ситуация не улучшится, завтра на Гауе будут взрывать лед
Foto: Facebook/Daiga Mieriņa

Если ситуация с уплотнением льда на Гауе у Царникавы не улучшится, завтра лед взорвут, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Адажской краевой думы Моника Гриезне.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"На заседании комиссии по гражданской обороне мы приняли решение о подготовке и размещении взрывчатки на льду. Взрывать начнут завтра утром, если ледовая масса не сдвинется", — сказал мэр Адажи Марис Спринджукс, председатель комиссии по гражданской обороне.

Как сообщалось, сегодня состоялось выездное заседание комиссии.

Лед на Гауе остановился в 1,5 км от устья в Целаи. В результате уровень воды в Гауе в Царникавском и Адажском районах краях повышается, что создает угрозу безопасности людей, окружающей среды и имущества в населенных пунктах вблизи реки.

Как сообщила Гриезне, вода находится в опасной близости от дороги P1, соединяющей Царникаву и Ригу. Затоплено несколько улиц.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса