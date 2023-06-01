Если Союз "зеленых" и крестьян войдет в правительство, Лембергс не будет участвовать в коалиционных собраниях

Если Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) войдет в правительство, то премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") разрешит участвовать в коалиционных собраниях только тем, кто избрался в Сейм или является государственными должностными лицами. Это должно снизить опасения по поводу возможного влияния экс-мэра Айвара Лембергса на правительство, заявил агентству LETA глава фракции "Нового Единства" в Сейме Айнар Латковскис.

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Председатель парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис заявил агентству LETA, что позитивно оценивает предложение "Нового Единства" создать широкую коалицию. После того, как СЗК и "Прогрессивные" поддержали избрание кандидата "Нового Единства" Эдгара Ринкевича президентом, речь пошла о приглашении этих оппозиционных политических сил в коалицию.

Однако отношения "Нового Единства" и СЗК исторически складывались непросто.

В ночь выборов в Сейм, состоявшихся осенью 2022 года, Кариньш заявил, что не видит возможности дальнейшего сотрудничества с СЗК, "если она продолжит держаться бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса". Тогда премьер сказал, что "не видел до сих пор и до сих пор не видит" возможности сотрудничать с "человеком, который выступал против сотрудничества Латвии с НАТО, с человеком, против которого США ввели санкции в связи с коррупцией и с тем, кто обвиняется в тяжких преступлениях".

Днем позже еще один лидер "Нового Единства" — министр финансов Арвилс Ашераденс — повторил: пока СЗК будет ассоциироваться с Айваром Лембергсом, переговоры о формировании правительства с этой политической силой невозможны. Тогда представители СЗК подчеркивали, что не планируют дистанцироваться от Лембергса, заявлений о разрыве связей не последовало.

Однако, в среду, 31 мая все депутаты от Союза "зеленых" и крестьян голосовали в Сейме за избрание президентом страны кандидата от "Нового Единства" Эдгара Ринкевича. Голоса СЗК были решающими — на этих президентских выборах у этой политической силы была "золотая акция". "Новому Единству" удалось обеспечить избрание Ринкевича голосами оппозиции — депутатов от СЗК и "Прогрессивных".

Голосование по Ринкевичу в Сейме дало повод предполагать, что СЗК может войти в правящую коалицию. То, что коалиция будет расширена, уже подтвеждают сами политики.

На просьбу объяснить, что изменилось в отношениях с СЗК после выборов в Сейм, Латковскис сказал, что к Лембергсу будет применяться при организации коалиционных встреч тот же подход, что и к лидеру "Объединенного списка", предпринимателю Улдису Пиленсу. В коалиционных встречах не участвуют те, кто не избраны в Сейм и не являются государственными должностными лицами,

Глава фракции "Нового Единства" подчеркнул, что не предвидит легких переговоров по формированию более широкой коалиции. "Мне трудно сказать, чем закончатся эти переговоры о более широкой коалиции", — сказал Латковскис.

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Политик отметил, что вопрос в том, готовы ли "Объединенный список" и Национальное объединение поддержать создание более широкой коалиции, чтобы "решать важные для общества вопросы".

Первый раунд переговоров о создании широкой коалиции "Новое Единство" проведет с нынешними партнерами — "Объединенным списком" и Нацобъединением — уже в пятницу, 2 июня.