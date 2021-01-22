Если суды не отменят оправдательный приговор, Магонису вернут полтора миллиона евро и автомобили

Если вышестоящие инстанции судов не отменят оправдательный приговор, государство должно будет вернуть бывшему главе Latvijas dzelzceļš (LDz) Угису Магонису полтора миллиона евро, автомобили и снять арест с его собственности, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Суд Видземского района в Лимбажи постановил вернуть Магонису конфискованные 499 500 евро наличными и ещё 900 000 евро, конфискованные как доказательства, а также автомобиль Audi A8.

Кроме того, суд постановил снять арест с земли и дома в Балтэзерсе и с автомобиля Mercedes Benz CL500. Суд решил, что жене Магониса необходимо вернуть пять наручных часов, а также 80 070 евро, конфискованные во время обысков.

Как уже сообщалось, суд первой инстанции оправдал Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского, обвиняемых во взяточничестве в особо крупном размере. Прокуратура планирует опротестовать решение суда, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщило, что это не первый раз, когда в крупных делах о взяточничестве суд первой инстанции оправдывает обвиняемых, а позже суды вышестоящих инстанций выносят обвинительный приговор.