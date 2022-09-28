"Если у Сейма нет самоуважения". Глава Юридического бюро Сейма остро критикует законопроект об обязательной воинской службе

В среду, 28 сентября, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции в первом чтении законопроект о государственной службе обороны и другие сопутствующие законопроекты. Глава Юридического бюро Сейма Дина Мейстере перед голосованием жестко критиковала предложенную редакцию законопроекта.

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Комиссия, тем не менее, единогласно поддержала законопроект в первом чтении, а большинство депутатов проголосовали и за придание документу статуса срочности. Это означает, что законопроект планируется принять в двух, а не в трех чтениях. Первое чтение состоится уже в четверг, 29 сентября. Поправки можно будет подавать в течение двух недель.

Еще перед голосованием представители министерств указывали на то, что в законопроект нужно внести необходимые улучшения, но концептуально документ должен быть поддержан. На недочеты указывали и отдельные депутаты.

Глава Юридического бюро Сейма Дина Мейстере также перед голосованием указала, что она понимает, что в государстве есть дела, которые нужно делать быстро и срочно, но не следует забывать о том, что за каждой нормой законопроекта стоит человек и каждая норма законопроекта относится к жителю Латвии.

"Если у Сейма нет самоуважения, то нет самоуважения. На мой взгляд, Кабинет министров должен подавать в Сейм всесторонне разработанный законопроект, а не министерствам приходить на заседание комиссии и расскаывать, какие недостатки есть в законопроекте, поданном Кабинетом министров, какие предложения и поправки еще нужно подать и что еще нужно сделать. Извините, я действительно этого не понимаю. Я не понимаю, как можно принимать нечто некачественное, настолько некачественное подготовленное в таком концептуальном и существенном вопросе, который в этот момент затрагивает интересы всего государства", — сказала Мейстере.

Депутаты могут выдвигать законопроект в таком виде, в каком хотят, но это недоработано — также как и многие другие законопроекты, поданные в последнее время, и этому нет оправдания, отметила глава Юридического бюро. Напомним, что "последнее время" — предвыборное: 1 октября состоятся выборы в Сейм.

"Этому просто нет оправдания, особенно, если учесть, что это законопроект, поданный Кабинетом министров, а не разработанный депутатами Сейма или парламентской комиссией", — добавила Мейстере.

На ряд недочетов законопроекта указал и депутат от оппозиции, бывший министр обороны Раймонд Бергманис, и Мейстере согласилась с его доводами — в аннотации к документу нет ответов на задаваемые вопросы.

"Вы можете принять что-то в срочном порядке, но это отношение, что сейчас мы примем, а потом что-то улучшим, просто сводит с ума. В последнее время мы не видим ничего другого кроме как некачественно разработанные законопроекты, которые просто как-то сделали и подали", — сказала Мейстере.

Если депутаты готовы выдвигать законопроект на рассмотрение в срочном порядке и затем готовы исправлять проблемы, выявленные в комиссии, то парламентарии могут действовать таким образом, однако Мейстере присоединяется к мнению министерств о том, что необходимы улучшения и призывает членов комиссии прислушаться к этому.

Так директр Департамента по руководству персоналом и административным делам МВД Дайга Пиебалка высказала опасения о сложностях с комплектацией групп будущих полицейских, пожарных и пограничников, если большинство здоровых юношей, годных для этой работы, отправятся служить. Представитель Министерства здравоохранения Киия Кравале указала на слишком обширные полномочия Министерства обороны в работе с системой e-veselībā и регистрами, в которых содержатся чувствительные данные о болезнях жителей. А здесь следовало бы соблюдать права пациентов.

Директор Департамента социальных услуг и политики инвалидности Министерства благосостояния Алдис Дудиньш указал, что упоминание в законопроекте государственной гражданской службы может создавать ложные ассоциации и представления с законом о государственной гражданской службе, регулирующим деятельность государственных служащих.

Дудиньш еще на прошлой неделе указал, что, по мнению Минблага, требования к адекватному состоянию здоровья для призывников и служащих гражданской службы должны быть одинаковыми. Также остается открытым вопрос с жильем для молодых людей, если, например, молодой человек из Зилупе призван на государственную гражданскую службу, а его служебные обязанности должны выполняться в Риге.

Депутат Бергманис выразил обеспокоенность тем, сможет ли нынешняя инфраструктура армии принять призывнико и смогут ли существующие военно-медицинские службы оценить состояние здоровья призывников. При этом он призвал Минобороны шире обсудить эту реформу в обществе, в том числе пояснив, что для реализации введения призывной армии потребуются серьезные бюджетные средства.

Напомним, что 20 сентября Кабинет министров утвердил пакет законопроектов, вводящих обязательную военную службу для граждан мужского пола 18-27 лет, родившихся после 1 января 2004 года. Законопроект предусматривает, что первый призыв состоится во втором полугодии 2023 года. Здесь — подробно о том, что предусматривают эти законопроекты.