Если украинский ребенок нуждается в экстренной опеке

К счастью, пока ни один ребенок из Украины не приехал в Латвии один, без родителей или опекунов. Но такие ситуации, увы, возможны. И уже разработан механизм, как Латвия будет принимать украинских детей, которые приезжают без взрослых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если ребенок прибыл в Латвию без родителей и без знакомых ему взрослых, не в группе с другими детьми из детского дома или интерната, то ему могут назначить экстренного опекуна. Решение о назначении временного опекуна принимает Сиротский суд. В чрезвычайной ситуации опекуном может стать лицо, к которому прибыл несопровождаемый ребенок. Но могут ими стать и другие люди,которым в Латвии уже присвоен статус опекуна или усыновителя, приемной семьи или принимающей семьи.

Эти люди могут обратиться в Сиротский суд с заявлением о назначении их временным опекуном. Стать экстренными опекунами может и семья из Украины, с которой ребенок прибыл в Латвию.

Претенденты в экстренные опекуны тщательно проверяются – запрашиваются справки о судимости, из наркодиспансера, проверяются бытовые условия, мотивация человека стать опекуном, способность представлять несопровождаемого ребенка в личных отношениях. Также спрашивается мнение самого ребенка. Если ребенок не хочет быть помещенным в определенную семью, Сиротский суд учтет его мнение. И тогда ребенка временно помещают в учреждение по уходу за детьми.

После окончания войны детей вернут в Украину, где положение каждого из них будет оцениваться в соответствии с нормативными актами той страны. Украина будет принимать решение о дальнейшем уходе за ребенком.