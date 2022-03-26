Если украинский ребенок нуждается в экстренной опеке

К счастью, пока ни один ребенок из Украины не приехал в Латвии один, без родителей или опекунов. Но такие ситуации, увы, возможны. И уже разработан механизм, как Латвия будет принимать украинских детей, которые приезжают без взрослых.
Если ребенок прибыл в Латвию без родителей и без знакомых ему взрослых, не в группе с другими детьми из детского дома или интерната, то ему могут назначить экстренного опекуна. Решение о назначении временного опекуна принимает Сиротский суд. В чрезвычайной ситуации опекуном может стать лицо, к которому прибыл несопровождаемый ребенок. Но могут ими стать и другие люди,которым в Латвии уже присвоен статус опекуна или усыновителя, приемной семьи или принимающей семьи.
Эти люди могут обратиться в Сиротский суд с заявлением о назначении их временным опекуном. Стать экстренными опекунами может и семья из Украины, с которой ребенок прибыл в Латвию.
Претенденты в экстренные опекуны тщательно проверяются – запрашиваются справки о судимости, из наркодиспансера, проверяются бытовые условия, мотивация человека стать опекуном, способность представлять несопровождаемого ребенка в личных отношениях. Также спрашивается мнение самого ребенка. Если ребенок не хочет быть помещенным в определенную семью, Сиротский суд учтет его мнение. И тогда ребенка временно помещают в учреждение по уходу за детьми.
После окончания войны детей вернут в Украину, где положение каждого из них будет оцениваться в соответствии с нормативными актами той страны. Украина будет принимать решение о дальнейшем уходе за ребенком.
Экстренным опекунам детей из Украины полагается пособие:
- Вознаграждение за исполнение обязанностей чрезвычайного опекуна
171 евро в месяц вне зависимости от количества детей
- Ежемесячное пособие на ребенка не менее:
215 евро за ребенка до 7 лет
258 евро за ребенка от 7 до 18 лет
- Пособие на одежду и мягкую мебель (например, постельное белье, одеяла, подушки, матрацы).
Чтобы получить указанные пособия, нужно в письменном виде предоставить заявление самоуправлению, сиротский суд которого принял решение об учреждении временного опекунства. Заявление самоуправление рассматривает в течении 10 рабочих дней. Вместо пособия на одежду и мягкую мебель, самоуправление может выдать одежду, обувь и другие вещи, необходимые опекаемому ребенку.
После того, как опекаемый ребенок достигает совершеннолетия, пособие на содержание самоуправление выплачивает самому ребенку, до момента достижения им возраста 19 лет.
Больше об опеке над украинскими детьми читайте на сайте Государственной инспекции по защите прав детей, на сайте Министерства благосостояния Латвии (лат. яз).
Неофициальный перевод Закона о поддержке гражданских жителей Украины. Где также содержится информация об опеке над детьми.