Если в феврале не возобновится очная учеба, ученики девятых классов не будут сдавать экзамены

Если после 7 февраля девятиклассникам не будет доступна очная учеба и консультации, то государственные проверочные работы заменят на мониторинговые работы, сказала на заседании комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки министр образования Илга Шуплинска (НКП), передает LETA.

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Шуплинска объяснила, что цель мониторинговых работ - помочь школьнику понять, какие навыки и знания ему необходимо усовершенствовать после завершения основной школы, продолжая обучение в средней школе, гимназии или профессиональной школе.

Министр указала, что если после 7 февраля ситуация не улучшится и очное обучение не возобновится, то учителей попросят провести мониторинговые работы быстрее, чем были запланированы диагностирующие работы. Шуплинска сказала, что мониторинговые работы напрямую не связаны с годовой оценкой, а с развитием навыков и компетенций школьника.

При возобновлении очных консультаций приоритет будет у тех, кто заканчивает школу. Кроме того, министр указала, что в этом году, как в прошлом, будет проведен опрос учеников 12-х классов насчет того, следует ли проводить централизованные экзамены. Министерство будет принимать решение в зависимости от результата опроса.

Шуплинска отметила, что об отмене экзаменов больше говорят в школах с высоким уровнем образования, ученики которых борются за бюджетные места в вузах. На данный момент ведомство планирует провести три обязательных экзамена и один экзамен на выбор, если он необходим ученику для поступления в вуз.

Как уже сообщалось, Кабинет министров концептуально договорился продлить ограничения до 7 февраля. Все ученики до этого числа будут учиться удаленно.