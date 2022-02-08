"Если вы не антисемит — приношу извинения". Конфликт Бондарса и Домбравы исчерпан

На заседании комиссии Сейма по этике и мандатам депутат Мартиньш Бондарс (AP!) принес извинения депутату Янису Домбраве(Национальное объединение) за высказывание в адрес коллеги о том, что его предложение "граничит с антисемитизмом".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Янис Домбрава обратился в комиссию в связи с заявлениями Мартиньша Бондарса в телевизионном интервью. Речь шла о том, какую оценку Бондарс дал поданной Домбравой поправке к законопроекту, предусматривающую выплату Латвийской Еврейской общины компенсаций за утраченную в годы холокоста собственность. Депутат от Национального объединения, которое в целом выступает против этой идеи, предложил заменить в заголовке и во всем тексте законопроекта фразу "Вознаграждение доброй воли для Латвийской еврейской общины" на фразу "Выплата средств в фонд, возглавляемый Дмитрием Крупниковым, Владимиром Фогелем и Леонидом Килем".

Бондарс высказался, что предложение Домбравы граничит с антисемитизмом.

Домбрава, в свою очередь, обвинение категорически отвергает и подчеркивает, что в предложении нет ничего общего с антисемитизмом. По словам депутата, поправка подготовлена в соответствии с Регламентом Сейма, а также упоминание конкретных имен в таких предложениях — это сложившаяся практика.

Депутат от Нацобъединения подчеркнул, что не требует наказания Бондарса "громким заявлением" комиссии или запретом на посещение заседаний Сейма. Домбрава заявил, что ожидает от коллеги извинений за "неточно выраженные в эмоциях мысли" во время эфира.

Мартиньш Бондарс в конце заседания комиссии сказал "если вы, коллега Домбрава, не являетесь антисемитом, и это предложение не граничит с антисемитизмом, я искренне перед вами извиняюсь".

Однако ранее Бондарс призвал депутатов учесть тот фон, на котором происходили дебаты о законопроекте на трех заседаниях комиссии и на двух пленарных заседаниях Сейма. "У меня сложилось впечатление, что наш коллега Янис Домбрава антисемит — в самом широком значении этого слова", — сказал Бондарс. Однако, чтобы прийти к такой оценке, нужно созывать консилиум экспертов, поэтому в телеэфире Бондарс использовал слово "граничит", а не утверждал явно, что предложение Домбравы антисемитское. Так объяснил свою позицию сам Бондарс.

Состоялась и дискуссия о том, является ли Домбрава антисемитом.

Так Виталий Орлов ("Согласие") сказал, что из бесед с представителями еврейской национальности у него сложилось впечатление, что они не только считают позицию Домбравы антисемитской, но и считают, что она негативна и по отношению к некоторым другим группам людей.

Домбрава парировал, что не следует переходить на уровень ссылок анонимных высказываний, и что депутат Сейма должен быть выше этого.

Председатель Комиссии Сейма по этике Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), комментируя конфликт между Бондарсом, подчеркнула, что мы живем во времена, когда каждое слово, даже нейтральное, может вызвать острую, порой очень преувеличенную реакцию. По ее словам, такое слово как "антисемитский" может очень больно ударить по тем, в адрес кого оно высказано незаслуженно.

Политик подчеркнула, что за годы знакомства ни разу не слышала от Домбравы антисемитских высказываний.

Домбрава убедительно отверг подозрения в том, что его предложение, слова или действия носили антисемитский характер.

Поскольку Домбрава не просил возбудить дело и наказать Бондарса, то конфликт был исчерпан мирно: в такой ситуации политик просто отзывает заявление, что депутат от Национального объединения и сделал.