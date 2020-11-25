Если заболеваемость Covid-19 снизится, во втором семестре очно будут учиться 1-6-е классы и 9-е и 12-е классы

Если заболеваемость Covid-19 начнет снижаться, во втором семестре Министерство образования и науки (МОН) планирует очное обучение для 1-6-х классов и выпускных классов - 9-х и 12-х, сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Если же эпидемиологическая ситуация не изменится, на месте будет вестись обучение только 1-4-х классов.

Министр сказала, что школы должны искать решения, как обеспечить обучение на месте и всех остальных классов. "В настоящее время мы видим, что все больше школ переводят 1-6-е классы на модель B, когда одну неделю дети ходят в школу, а на следующей учатся удаленно", - сказала министр.

При удаленном обучении министр рекомендовала школам уменьшать количество изучаемых в течение одной недели или месяца предметов и попеременно их чередовать, организуя обучение предметными блоками.

Диагностирующие работы во втором семестре в 3-х и 6-х классах будут проводиться на месте. Если это будет невозможно, учебное заведение сможет предложить выполнить их удаленно или тогда, когда это станет возможно на месте.

Планируется, что экзамены в 9-х классах пройдут очно, если же это будет невозможно, экзамены не состоятся, кроме экзамена по латышскому языку по выбору в школах нацменьшинств. Экзамены в 12-х классах планируется провести по тому же образцу, что и в прошлом учебном году.