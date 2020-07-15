Если заболеваемость Covid-19 вырастет, правительство может обязать носить маски в помещениях

Ношение масок в помещениях может стать обязательным требованием для всех жителей Латвии, если возобновится рост заболеваемости коронавирусом, сообщил в интервью для передачи TV3 "900 sekundes" премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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"Одна из моих главных задач как руководителя правительства — не допустить ситуацию, когда в Латвии повторяются вспышки Covid-19, вынуждающие вводить более строгие ограничения и существенно влияющие на экономику. Поэтому допускаю, что требование носить маску в помещениях может быть хорошим инструментом, как жителям Латвии себя уберечь от Covid-19", — сказал Кариньш.

Он отметил, что, например, во Франции и других европейских странах маски являются обязательным требованием. "Международные организации здравоохранения и эпидемиологи также постоянно напоминают, что соблюдение двухметровой дистанции и ношение масок — эффективный способ, чтобы защитить себя от заболевания Covid-19", — сказал Кариньш.

Говоря о других мерах предосторожности, премьер-министр сообщил, что в ближайшее время не планируется пересматривать ограничения на то, сколько человек могут вместе собираться в помещениях.

Как сообщалось, с 1 июля было отменено требование обязательно носить маски в общественном транспорте. Эта мера сохранила рекомендательный характер.