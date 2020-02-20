ЕСПЧ отказался ввести запрет на выдачу Мисане ЮАР

Европейский суд по правам человека отказался ввести для Латвии временное регулирование в связи с поступившей жалобой по делу гражданки Латвии Кристины Мисане, обвиняемой в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в похищении своего ребенка.

Мисане с конца 2018 года находится под арестом в Дании, и Дания приняла решение выдать ее ЮАР.

Латвия обратилась в ЕСПЧ с жалобой о том, что Дания не оценила ситуацию с правами человека в тюрьмах ЮАР и другие обстоятельства. Латвия просила ЕСПЧ применить временное регулирование, установив запрет на выдачу Мисане.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее прогнозировал, что ЕСПЧ примет жалобу, но будет рассматривать ее годами, однако решение об отказе было получено уже вчера вечером.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.