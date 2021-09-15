ЕСПЧ отменил требование, чтобы Латвия обеспечивала нелегальных мигрантов едой и медикаментами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил временное регулирование, которое обязывало Латвию обеспечивать едой и медицинской помощью иностранцев, пришедших на латвийско-белорусскую границу. При этом латвийская сторона в случае необходимости продолжит оказывать такую помощь, сообщает LETA.

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В среду парламентский секретарь МИД Занда Калниня рассказала на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, что МИД Латвии дал ответ ЕСПЧ и объяснил, что на латвийско-белорусской границе нет нейтральной зоны, а есть четкая линия границы. И латвийская сторона оказала индивидуальную помощь тем мигрантом, кто был рядом с латвийской границей.

Сегодня, 15 сентября, МИД получил информацию о том, что ЕСПЧ принял решение о том, что временное регулирование (оно должно было действовать до 15 сентября включительно) больше не будет продлено. Оно остается в силе до полуночи.

Глава Пограничной службы Гунтис Пуятс на заседании комиссии рассказал, что некоторое время назад поблизости от границы жили группы мигрантов, но сейчас эти лагеря ликвидированы и ни одна группа больше не живет на границе. Пуятс заверил, что в случае необходимости пограничники и без требования ЕСПЧ дадут мигрантам поесть и окажут медицинскую помощь.

Как сообщалось, 25 августа ЕСПЧ по требованию двух групп нелегальных мигрантов, которые направлялись из Беларуси, принял регулирование, обязывающее Польшу и Латвию обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью и, если возможно, жильем. В документе подчеркивалось, что это не значит, что страны обязаны впускать иностранцев на свою территорию.

С 10 августа латвийские пограничники не пустили в Латвию 1166 граждан других государств, пытавшихся попасть из Беларуси в Евросоюз. 377 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, 25 иностранцев пустили в Латвию из гуманных соображений.