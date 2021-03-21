ЕСПЧ задал правительству Латвии неудобные вопросы о переводе "русских" школ и детсадов на госязык

Один из более сотни заявителей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)о поправках в образовании на языках нацменьшинств в школах и детсадах Латвии юрист Тенгиз Джибути, сообщил о новом этапе в развитии дела: ЕСПЧ направил серию вопросов Кабинету министров Латвии — об уважении частной и семейной жизни, соизмеримости требований, праве на образование, его эффективности, дискриминации по языку и национальности и другие. Срок для ответов — до 7 июля. Обычно, до этой стадии доходит лишь 10-15% жалоб.

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Обращение ЕСПЧ за разъяснениями к властям Латвии было отправлено всем заявителям. В открытом доступе оно будет опубликовано 6 апреля.

ЕСПЧ сообщил правительству Латвии о жалобах на изменения в образовании на языках нацменьшинств в школах (публичных и частных) и детсадах. "Это важный процессуальный шаг. По сути, пройден фильтр одного судьи (который мог отклонить жалобу в самых простых случаях) и семи судей (которые могли сразу отклонить жалобу в более сложных делах), — комментирует действия ЕСПЧ работающий в структурах Европарламента юрист Алексей Димитров. — Обращение за комментариями правительства означает, что аргументы заявителя могут действительно указывать на нарушения Конвенции (по правам человека, — прим. ред.), поэтому важно узнать мнение другой стороны.

Еще интересно отметить, что суд задает государству вопрос не только о том, является ли реформа нарушением в принципе, но и отдельно — о том, является ли реформа нарушением в свете ранее доступного образования на языках нацменьшинств. Это показывает, что суд мог бы по-разному отнестись к ситуациям, когда требуют новых прав и когда урезают уже существующие гарантии…"

Димитров поясняет, что до этой стадии коммуникации ЕСПЧ с Кабмином страны, против которой подано заявление, обычно доходит всего 10-15% жалоб в суд. После ответа правительства заявители смогут дать свои комментарии на аргументы латвийских властей.

Заявление Тенгиза Джибути касалось ситуации с частными школами нацменьшинств, где учились его дети, но его объединили с другими жалобами из частных и публичных учебных заведений. Поэтому в своих вопросах Европейский суд охватил весь спектр латвийской образовательной проблематики национальных меньшинств — детсадовский и школьный цикл.

"Значит, мы будем усиливать позиции друг друга, — комментирует этот факт Джибути. — Дело в том, что ЕСПЧ ввел систему, когда выбирают несколько показательных жалоб, объединяют в одно дело и рассматривают в приоритетном порядке, а остальные похожие ставят на паузу до вынесения приговора, после чего возвращаются к оставшимся для определения сумм компенсаций. Думаю, в нашем случае суд пойдет таким путем".

В своем письме правительству Латвии ЕСПЧ интересуется, прошли ли заявители все способы защиты своих прав внутри своей страны. (Да, есть три негативных решения Конституционного суда Латвии по публичным школам, частным школам и детским садикам.) Кроме того, ЕСПЧ спрашивает:

затронуто ли право на уважение частной и семейной жизни?

как власти Латвии интерпретируют Конвенцию по правам человека — гарантирует ли она получение образования на негосударственном языке в определенных обстоятельствах, гарантирует ли право на продолжение уже начатого образования на языке, кроме государственного?

лишены ли заявители права на образование, гарантированного Конвенцией?

ущемляют ли ограничения на использование русского языка саму суть права на образование или его эффективность?

были ли ограничения предсказуемыми, имели ли легитимную цель и были ли соразмерны цели?

сбалансировало ли государство интересы различных групп?

в каких пределах государство регулирует образовательные учреждения на всех уровнях системы (садики, начальная и средняя школа)?

была ли выявлена дискриминация заявителей по признаку "языка" и/или "принадлежности к национальному меньшинству" и/или "другому статусу"?



"Страна имеет право защищать свою позицию, пытаться объяснить, почему приняли эти поправки, — поясняет Джибути. — Например, в деле по частным школам наш Конституционный суд постановил, что основные права затронуты, но нашел для этого исключения законное обоснование — защита государственного строя и прав других граждан. Теперь эти аргументы оценит и ЕСПЧ. Из их вопросов видно, что они намерены глубоко проанализировать ситуацию — все вопросы заданы по существу, чтобы не было возможности отписок, мол, все делается во благо нацменьшинств".

В апреле 2019 года Конституционный суд Латвии постановил, что перевод государственного школьного образования на латышский язык соответствует законам Латвии. В ноябре 2019 года КС опубликовал решение и о законности перевода на госязык образования в частных школах нацменьшинств, объявив, что основные права нацменьшинств затронуты, но для защиты строя и прав других граждан, кроме того, хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются. Родители учеников частных школ не удовлетворились таким решением и направили в ЕСПЧ свыше ста индивидуальных и публичных жалоб.