ЕСПЧ задал правительству Латвии неудобные вопросы о переводе "русских" школ и детсадов на госязык

Один из более сотни заявителей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)о поправках в образовании на языках нацменьшинств в школах и детсадах Латвии юрист Тенгиз Джибути, сообщил о новом этапе в развитии дела: ЕСПЧ направил серию вопросов Кабинету министров Латвии — об уважении частной и семейной жизни, соизмеримости требований, праве на образование, его эффективности, дискриминации по языку и национальности и другие. Срок для ответов — до 7 июля. Обычно, до этой стадии доходит лишь 10-15% жалоб.
Обращение ЕСПЧ за разъяснениями к властям Латвии было отправлено всем заявителям. В открытом доступе оно будет опубликовано 6 апреля.
ЕСПЧ сообщил правительству Латвии о жалобах на изменения в образовании на языках нацменьшинств в школах (публичных и частных) и детсадах. "Это важный процессуальный шаг. По сути, пройден фильтр одного судьи (который мог отклонить жалобу в самых простых случаях) и семи судей (которые могли сразу отклонить жалобу в более сложных делах), — комментирует действия ЕСПЧ работающий в структурах Европарламента юрист Алексей Димитров. — Обращение за комментариями правительства означает, что аргументы заявителя могут действительно указывать на нарушения Конвенции (по правам человека, — прим. ред.), поэтому важно узнать мнение другой стороны.
Еще интересно отметить, что суд задает государству вопрос не только о том, является ли реформа нарушением в принципе, но и отдельно — о том, является ли реформа нарушением в свете ранее доступного образования на языках нацменьшинств. Это показывает, что суд мог бы по-разному отнестись к ситуациям, когда требуют новых прав и когда урезают уже существующие гарантии…"
Димитров поясняет, что до этой стадии коммуникации ЕСПЧ с Кабмином страны, против которой подано заявление, обычно доходит всего 10-15% жалоб в суд. После ответа правительства заявители смогут дать свои комментарии на аргументы латвийских властей.
Заявление Тенгиза Джибути касалось ситуации с частными школами нацменьшинств, где учились его дети, но его объединили с другими жалобами из частных и публичных учебных заведений. Поэтому в своих вопросах Европейский суд охватил весь спектр латвийской образовательной проблематики национальных меньшинств — детсадовский и школьный цикл.
"Значит, мы будем усиливать позиции друг друга, — комментирует этот факт Джибути. — Дело в том, что ЕСПЧ ввел систему, когда выбирают несколько показательных жалоб, объединяют в одно дело и рассматривают в приоритетном порядке, а остальные похожие ставят на паузу до вынесения приговора, после чего возвращаются к оставшимся для определения сумм компенсаций. Думаю, в нашем случае суд пойдет таким путем".
В своем письме правительству Латвии ЕСПЧ интересуется, прошли ли заявители все способы защиты своих прав внутри своей страны. (Да, есть три негативных решения Конституционного суда Латвии по публичным школам, частным школам и детским садикам.) Кроме того, ЕСПЧ спрашивает:
- затронуто ли право на уважение частной и семейной жизни?
- как власти Латвии интерпретируют Конвенцию по правам человека — гарантирует ли она получение образования на негосударственном языке в определенных обстоятельствах, гарантирует ли право на продолжение уже начатого образования на языке, кроме государственного?
- лишены ли заявители права на образование, гарантированного Конвенцией?
- ущемляют ли ограничения на использование русского языка саму суть права на образование или его эффективность?
- были ли ограничения предсказуемыми, имели ли легитимную цель и были ли соразмерны цели?
- сбалансировало ли государство интересы различных групп?
- в каких пределах государство регулирует образовательные учреждения на всех уровнях системы (садики, начальная и средняя школа)?
- была ли выявлена дискриминация заявителей по признаку "языка" и/или "принадлежности к национальному меньшинству" и/или "другому статусу"?
"Страна имеет право защищать свою позицию, пытаться объяснить, почему приняли эти поправки, — поясняет Джибути. — Например, в деле по частным школам наш Конституционный суд постановил, что основные права затронуты, но нашел для этого исключения законное обоснование — защита государственного строя и прав других граждан. Теперь эти аргументы оценит и ЕСПЧ. Из их вопросов видно, что они намерены глубоко проанализировать ситуацию — все вопросы заданы по существу, чтобы не было возможности отписок, мол, все делается во благо нацменьшинств".
В апреле 2019 года Конституционный суд Латвии постановил, что перевод государственного школьного образования на латышский язык соответствует законам Латвии. В ноябре 2019 года КС опубликовал решение и о законности перевода на госязык образования в частных школах нацменьшинств, объявив, что основные права нацменьшинств затронуты, но для защиты строя и прав других граждан, кроме того, хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются. Родители учеников частных школ не удовлетворились таким решением и направили в ЕСПЧ свыше ста индивидуальных и публичных жалоб.