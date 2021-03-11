"Есть существенные недостатки". Правительство перенесло принятие решения по Covid-ограничениям на пятницу

Правительство сегодня перенесло на пятницу, 12 марта, принятие окончательного решения по умеренному сценарию стабилизации эпидемиологической ситуации. Как сообщает LETA, премьер Кришьянис Кариньш объявил перерыв заседания Кабмина, после чего заявил, что в рассматриваемые вопросы "закрались существенные недостатки".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель группы по оперативному управлению, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис ранее сообщал, что умеренный сценарий стабилизации может вступить в силу уже со следующей недели. Если он улучшит эпидемиологическую ситуацию в течение трех недель, можно будет принять решение о постепенном открытии экономики. В случае, если заболеваемость Covid-19 возрастет, то правительство должно выбрать вариант, который предусматривает более строгие ограничения.

Концептуально одобренный правительством сценарий предусматривает введение для уменьшения распространения вируса удаленной работы. В то же время производственные предприятия, на которых в целом работает около 221 тыс. человек или 25% работающих в стране, продолжат работать очно. При этом должно быть обеспечено максимальное дистанцирование работников и сменная работа.

В других секторах очная работа будет разрешена только с разрешения руководителя учреждения, а очные услуги могут предоставляться только по предварительной записи.

Каждому работнику предлагается предоставить поддержку в размере 60 евро для удаленной работы, и эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения.

Также этот сценарий стабилизации ситуации предусматривает запрет на посещение общественных мест, предоставление номера в гостинице при положительном результате теста на Covid-19, расширение доступности программы размещения в гостиницах (компенсация 80% затрат, включая питание) и обеспечение строгого контроля за инфицированными и контактными лицами.

Сценарий предусматривает снижение максимального количества пассажиров в общественном транспорте до 30% вместимости, а также отмену платы за муниципальные парковки для частного транспорта. Детские сады будут открыты только для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Также он включает в себя широкое тестирование и целенаправленный скрининг для быстрого выявления очагов Covid-19.