Эстония расширяет приграничные территории, где упрощено пересечение границы с Латвией

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас издал указ, согласно которому жители все приграничных самоуправлений Латвии и Эстонии могут пересекать границу, чтобы отправиться на работу в соседнюю страну.

В Решении Ратаса указано, что жители приграничных самоуправлений могут отправляться на работу в Латвию и возвращаться в Эстонию.

Помимо прочего, премьер Эстонии аннулировал список стран риска, который до сих пор обновлялся каждый день. Вспышки вируса констатированы везде и список лишился смысла, указано в сообщении правительства. Аннулировано требование пересекающим границу Эстонии заполнять анкету о состоянии своего здоровья. Тем не менее полиция имеет право попросить заполнить эту анкету, если увидит у человека симптомы заболевания.

Правительство Эстонии также расширило указ о двухнедельной самоизоляции по возвращении из-за границы. Самоизоляция впредь будет необязательна для президента страны, премьер-министра, членов правительства и других должностных лиц, если у них нет симптомов COVID-19.

Как уже сообщалось, Эстония из-за пандемии временно возобновила пограничный контроль, но жителям Валки и Валги разрешили пересекать границу в упрощенном порядке, если у них есть уважительная причина и нет симптомов COVID-19.