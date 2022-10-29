Эстония вошла в первую десятку в рейтинге верховенства права, Латвия — на 24 месте

Международная неправительственная организация World Justice Project (Всемирный правовой проект) опубликовала свой ежегодный рейтинг верховенства права в странах мира за 2022 год. Латвия заняла в нем 24-е место из 140 возможных, отстав от Эстонии и Литвы, которые находятся на девятом и 18-м местах соответственно.

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Рядом с Латвией находятся Испания (23-я) и Уругвай (25-й).

В топ-пятерку наиболее правовых стран мира вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Замыкают список Гаити, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Камбоджа и Венесуэла.

Россия заняла 107-е место, между Ливаном и Кот-Д'Ивуаром. Беларусь — на 99-й позиции, Украина — на 76-й.

Подсчет ведется по восьми категориям, в числе которых возможность для демократических институтов контролировать государственную власть, уровень коррупции, соблюдение основных прав человека, открытость правительства и другие параметры. Последние годы ситуация с верховенством права ухудшается в большей части стран.