Эстония вошла в "желтый список": после посещения страны нужна 14-дневная самоизоляция

С 12 сентября после посещения Эстонии латвийцы должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Из-за роста заболеваемости ковидом Эстония попала в так называемый "желтый список". После посещения Литвы самоизоляция по-прежнему не требуется. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Латвия включила Эстонию в число стран с повышенным риском, по возвращении из которых требуется соблюдать 14-дневную самоизоляцию. На этой неделе показатель заражения коронавирусом в Эстонии поднялся выше 20 на 100 000 человек.

Таким образом, с 11 сентября перестал существовать "Балтийский пузырь", который возник в мае, когда три страны Балтии были одними из первых, кто открыл границы для передвижения внутри ЕС. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии без необходимости уходить в самоизоляцию могли передвигаться внутри трех стран.

Теперь самоизоляция обязательна после приезда из 30 стран Евросоюза и Европейской экономической зоны — Андорры, Испании, Франции, Монако, Хорватии, Люксембурга, Чехии, Румынии, Мальты, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Португалии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Италии, Словении, Греции и Словакии, которые числятся в "красном списке", а также после прибытия из находящихся в "желтом списке" Швеции, Болгарии, Норвегии, Германии, Эстонии, Польши и Исландии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября в Латвии вступают в силу новые правила въезда в страну, в соответствии с которыми въезжающим из Эстонии придется остаться в самоизоляции.

Без обязательной самоизоляции въехать на территорию Латвии можно, если пересечение границы необходимо для выполнения работы или служебных обязанностей, а также если у въезжающего есть документ, подтверждающий его трудоустройство в Латвии.

Также свободный въезд будет открыт для получения услуги по уходу за ребенком или для получения формального образования на уровне дошкольного образования в стационарной форме обучения; для получения образования в стационарной форме обучения на уровне основного, среднего и высшего образования; для участия в образовательных программах в сферах искусства и культуры с профессиональной направленностью; для сопровождения в поездке несовершеннолетнего учащегося или взрослого учащегося с особыми потребностями; для проезда через Латвию транзитом; для ухода за родственником или организации либо участии в похоронах, а также для назначенного врачом лечения в Латвии.

При этом правительство Латвии решило разрешить маятниковую трудовую миграцию в свободном режиме в приграничных городах — латвийской Валке и эстонской Валге. Это решение касается жителей Валки и Валги при условии, что в течение 14 предшествующих дней они передвигались только в пределах самоуправлений двух городов.

Дополнительные ограничения не касаются свободного передвижения товаров.

Если для въезда в Латвию используется транспорт для международных пассажирских перевозок, въезжающим надо заполнить анкету с контактными данными, уточнив при этом, в каких странах въезжающий был в течение двух предшествующих недель. Анкеты раздают и собирают сами организаторы таких рейсов.