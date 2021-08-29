Эстонские эксперты по бесплодию: тяжелая форма COVID-19 влияет на качество спермы
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По мнению эстонских экспертов по бесплодию, тяжелая форма COVID-19 пагубно сказывается на качестве спермы и является одной из причин, по которой стоит делать вакцинацию от коронавируса.

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Самыми известными учреждениями по лечению бесплодия в Эстонии являются Nova Vita Kliinik и Elite Kliinik. Обе клиники также работают с донорами спермы, и пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на эту деятельность.

Майре Кару, координатор доноров клиники Nova Vita, рассказала Forte, что само по себе заражение COVID-19 и вакцинация не являются препятствием для донорства спермы. Однако она не советовала бы торопиться со сдачей спермы человеку, недавно перенесшему инфекцию.

"К сожалению, мы уже видели, что после тяжелого заболевания COVID-19 количество и качество спермы также могут снижаться", — говорит Майре Кару.

Она отметила, что врачи клиники рекомендуют заранее сделать прививки всем будущим родителям. "Впоследствии это снижает риски", — говорит Кару.

По словам Андрея Сырицы, руководителя клиники Elite коронавирусная инфекция, как и любое другое заболевание, может как повлиять на на сперматогенез, так и не повлиять на него.

"Например, свинка, влияет на сперматогенез гораздо больше, чем другие вирусные инфекции", — сказал он.

По словам Сырицы, инфицированный COVID-19 в будущем может снова стать донором при условии нормального сперматогенеза. Однако вакцинация против COVID-19 не является препятствием для донорства спермы или яйцеклеток, говорит он.

Согласно исследованию университета им. Юстуса Либиха, опубликованному в научном журнале Reproduction в феврале, COVID-19 может негативно повлиять на качество спермы и снизить мужскую фертильность. Исследование показывает, что инфекция COVID-19 может вызывать повышенную смертность сперматозоидов, воспаление и окислительный стресс, что приводит к снижению качества спермы и потенциальному снижению фертильности.

Коронавирус может проникать во все клетки человека, на поверхности которых находится фермент АСЕ2. Несмотря на то, что болезнь затрагивает в основном дыхательные пути, она может поражать не только легкие, но и почки, кишечник и сердце, а также, согласно нескольким исследованиям, мужские половые органы, нарушая процесс развития сперматозоидов и вмешиваясь в работу репродуктивных гормонов.

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