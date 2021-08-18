"Эта команда совершила чудо". В Латвии выжил "ковидный" пациент со стопроцентным поражением легких

В Рижской Восточной клинической больнице после трехмесячного лечения выписан пациент с диагнозом Covid-19, у которого было констатировано стопроцентное поражение легких.

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Речь идет о 58-летнем пациенте, и это один из редких случаев, когда человека с такими повреждениями легких удалось вернуть к жизни. В конце декабря мужчина заболел Covid-19. Его состояние стремительно ухудшилось, поражение легких составляло 100%. В связи с этим в январе было принято решение перевести пациента из Екабпилсской больницу в Клинику токсикологии и сепсиса стационара Рижской восточной больницы Gaiļezers. Три месяца за жизнь мужчины ежедневно боролись медики.

Пациент был выписан из больницы только 30 марта, однако далее последовал следующий этап на пути к выздоровлению — реабилитация. Хотя с момента начала заболевания прошло уже восемь месяцев, пациент признает, что не чувствует себя еще полностью здоровым. Мужчина бесконечно благодарен медикам за то, что сейчас состояние здоровья улучшилось настолько, что он способен сам передвигаться и дышать без каких-либо вспомогательных средств.

Во вторник пациент пришел в Клинику токсикологии и сепсиса стационара Gaiļezers, чтобы встретиться с врачами, медсестрами и персоналом, которые самоотверженно боролись за его жизнь, и продемонстрировать им, что его здоровье медленно и постепенно улучшается. Пациент благодарил сотрудников больницы за то, что вернули его к жизни.

Во время лечения требовалось переливание крови. Жена пациента обратилась к коллегам, друзьям и знакомым, поблагодарив всех, кто помогал ее мужу, сдавая кровь.

"Отзывчивость коллег в Екабпилсе была огромной. Подключились даже одноклассники, друзья, знакомые и незнакомые люди. Такая поддержка и участие людей были неожиданными. Огромное спасибо медикам Екабпилсской больницы, которые начали борьбу за жизнь мужа. Конечно, благодарю врачей и персонал Клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной больницы, которые боролись за жизнь мужа. Эта команда совершила чудо!", — подчеркивает жена пациента.

Сам пациент рассказал, что сначала болезнь протекала относительно спокойно, а в какой-то момент его здоровье резко ухудшилось, и пациента пришлось транспортировать в Восточную Рижскую больницу. "Все время болезни было очень тяжелым, я даже многое не помню. Хотя еще есть много людей, которые не верят, что болезнь может распространяться так быстро и так сильно ударить по каждому. Я могу только сказать одно — пока человек не столкнулся с этим и не прочувствовал это на собственной шкуре, до тех пор ему может казаться, что это ничто. Затем, когда ты оказываешься на другой стороне, все меняется", — сказал пациент.

Реаниматолог, анестезиолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара Gaiļezers Робертс Сташинскис доволен улучшением состояния здоровья бывшего пациента. По словам врача, тяжелые и обширные поражения легких, сопровождающиеся различными осложнениями, часто заканчиваются летальным исходом.

"Тем, кто отрицает Covid-19, могу пожелать только одно — не заболеть или пройти через болезнь легко. К сожалению, данные статистики из разных мест Европы свидетельствуют о том, что подвид "дельта" очень агрессивен. От него страдают молодые люди и болезнь очень быстро прогрессирует. Сейчас единственный и эффективный способ защитить себя от тяжелого заболевания — вакцинироваться от Covid-19", — сказал Сташинскис.