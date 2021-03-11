"Эта программа себя исчерпала". Кариньш намерен отменить выдачу ВНЖ за вложения в недвижимость
Foto: Valsts kanceleja

Предоставление временного вида на жительства (ВНЖ) за вложения в недвижимое имущество в Латвии нужно прекращать, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании правительства, где министр внутренних дел Сандис Гиргенс предоставил информацию о выданных в Латвии ВНЖ.

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Кариньш подчеркнул, что иностранные инвестиции, связанные с вложениями в недвижимость, непродуктивны. "Это отражение проводимой ранее политики, последние останки политики денежного транзита. Мы избавимся от этого. Эта программа себя исчерпала", — заявил премьер.

В отчете, подготовленном для правительства Министерством внутренних дел, говорится, что с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе инвестиций было выдано 19 000 ВНЖ. В 186 случаях в выдаче ВНЖ инвесторам было отказано, 1672 ВНЖ были аннулированы.

31 декабря 2020 года в Латвии находился 7441 инвестор и член семей инвесторов с действующими ВНЖ. По сравнению с 31 декабря 2019 года это число уменьшилось на 550 человек.

Инвестиции, связанные с получением ВНЖ нерезидентами в период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2020 года, составили 1,55 млрд евро. 83% этой суммы или 1,29 млрд евро связаны со сделками на латвийском рынке недвижимости, вложения в субординированные обязательства кредитных учреждений составили 10% или 158 млн евро, а вложения в основной капитал обществ капитала — 6%.

Претенденты на получение ВНЖ в основном являются выходцами из регионов с нестабильной геополитической ситуацией и высокими рисками привлечения капитала — высокой экономической и политической неопределенностью. Около 86% всех ВНЖ были запрошены инвесторами с территории бывшего СССР. В последние годы более активными стали инвесторы из стран Азии.

В связи с изменением условий инвестиционной программы, которые были ужесточены с 1 сентября 2014 года, количество поступающих заявок и объем инвестиций значительно снизились. Пандемия "Covid-19" и меры по ее сдерживанию в 2020 году еще больше усилили нисходящую тенденцию предыдущих лет.

На заседании правительства Гиргенс подчеркнул, что, по его мнению, теперь политики и Министерство экономики должны решить, продолжать ли реализацию этой программы или она нуждается в каких-то улучшениях.

"Я думаю, что инвестиции нужны, но необходимо привлекать инвесторов, которые не представляют угрозы для национальной безопасности. Это означает, что необходимо сбалансировать экономическую и национальную безопасность", — подчеркнул Гиргенс.

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LETA

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LETA

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