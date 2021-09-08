Этическая комиссия Сейма отлучила Гобземса от шести парламентских заседаний
Foto: LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявления начала дело о нарушении этического кодекса против депутата Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") за сорванное заседание Сейма 2 сентября. В наказание он будет исключен из шести заседаний Сейма, сообщает LETA.

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Гобземс нарушил сразу два пункта этического кодекса — то, что депутат уважает и соблюдает Конституцию, распорядок Сейма и другие нормативные акты, а также то, что депутат воздерживается от появления на трибуне Сейма как самоцели.

Проект решения будет включен в обсуждение Сейма 9 сентября.

Депутат от Национального объединения Райвис Дзинтарс рассказал, что заявление о поведении Гобземса подписали руководители пяти фракций Сейма. В заявлении говорится, что 2 сентября Гобземс явился на заседания Сейма, проигнорировав правило о том, что депутат должен быть привитым от Сovid-19, переболевшим или имеющим свежий негативный результат теста. Из-за этого очное заседание было сорвано, и его пришлось продолжать удаленно.

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