Этим летом в Латвии перебиты более 100 рекордов жары

Летом 2021 года в Латвии перебиты более 100 рекордов максимальной температуры воздуха, а также взята новая вершина по количеству дней, когда средняя суточная температура была выше 90-го процентиля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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90-й процентиль — это значение, рассчитанное с использованием данных о средней температуре воздуха с 1981 по 2010 год. Соответственно, в 90% случаев средняя температура воздуха в определенный день в период с 1981 по 2010 год была ниже этого значения.

После прохладной и дождливой весны во второй половине июня Латвию начала накрывать волна жары. В результате июнь этого года был самым теплым за историю метеорологических наблюдений (с 1924 года), средняя температура воздуха была на 4,1 градус выше нормы (норма 1981-2010 года).

В июне были перебиты 82 рекорда максимальной суточной температуры воздуха. В первой и второй декаде июля жара усилилась. В первой декаде июля температура воздуха была на 5,9 градусов выше нормы этого периода, во второй декаде — на 5,1 градусов выше нормы того же периода. В июле были перебиты 47 рекордов максимальной температуры воздуха.

В первые два летних месяца этого года было зафиксировано максимальное количество дней, когда максимальная температура воздуха на станциях метеорологических наблюдений превышала +27 градусов.

Этим летом, хотя и не по всей Латвии, было несколько тропических ночей или суток, когда минимальная температура воздуха была выше +20 градусов. До конца второй декады июля больше всего тропических ночей пережила Рига — 18. Это новый рекорд как для столицы, так и для страны. Были перебиты рекорды по количеству тропических ночей 2010 и 2018 года (14 ночей).

На остальной территории Латвии этим летом тропических ночей было меньше, чем в Риге — от одной до восьми. Восемь тропических ночей пережили Скулте и Мерсрагс. А вот в Даугавпилсе, Гулбене и Зосены тропические ночи не наблюдались.

В начале этой недели жара отступила. Однако уже на выходных и в начале следующей недели ожидается новое повышение температуры воздуха, и возможно, впереди новые рекорды.