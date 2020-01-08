"Это агрессия против международной коалиции". МИД Латвии предупредил Иран о последствиях ракетных атак

МИД Латвии выступил с осуждением действий властей Ирана, санкционировавших "ракетный удар по базам сил коалиции на территории Ирака". "Министерство иностранных дел считает неприемлемым агрессивные действия Ирана против международной коалиции, которая в проводит обучающую миссию иракских сил безопасности", — сказано в сообщении ведомства.

"Одновременно с этим делаем вывод, что дальнейший рост напряжения может нежелательным образом сказаться на увеличении нестабильности в регионе", — предупреждают Ирак латвийские дипломаты.

В качестве меры предосторожности МИД призывает подданных Латвии воздержаться от посещения Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

Как уже сообщалось, Иран устроил ракетный обстрел двух военных баз США в Ираке. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани. Иранская пресса заявляет, что было выпущено более 30 ракет. При этом находящиеся в Ираке латвийские солдаты были дислоцированы на одной из военных баз США и этой ночью также оказались под ракетным обстрелом.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января, когда по приказу президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. МИД Ирана считает, что нападение на военные базы в США это мера самообороны.