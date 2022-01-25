Это больше не табу? В Латвии могут опять вернуть обязательную военную службу

В Земессардзе сейчас примерно 8000 солдат, в профессиональной службе — 6600. И этого мало. Министр обороны распорядился искать решения, и не исключено, что Латвия может обсудить вопрос о возобновлении обязательной службы сообщает портал NRA со ссылкой на ReTV.

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Министерство обороны долго говорило "нет" возобновлению обязательной военной службы. Однако на прошлой неделе министр обороны Артис Пабрикс в эфире Латвийского радио сказал — это больше не табуированная тема. Это прокомментировал и Мартиньш Вердиньш, капитан резерва Национальных Вооруженных сил (НВС): "Избежать от какой-то формы обязательной военной службы могут или очень богатые государства, такие как, например, США, или очень безопасные государства, ну или страны, которые являются протекторатами и строят свою безопасность на гарантиях безопасности некоего другого государства. Так как мы, надеюсь, не протекторат, но и не супербогатое государство, и мы находимся под угрозой, тогда все признаки свидетельствуют о том, что нам трудно избежать военной службы какого-то типа".

Министерство говорит — с нынешним оборонным бюджетом, составляющим 750 млн евро, ввести обязательную службу почти невозможно. Сначала нужно инвестировать 600 млн евро, ежегодно на призывников придется тратить минимум 110 млн евро. "Одно дело — построить в поле казармы и привлечь инструкторов. Это то, что видит Министерство обороны. Мы говорим о том, что если каждый батальон возьмет на себя командование такими призывниками и проработает шесть-восемь месяцев вместе с Земессардзе, то в конце концов, возможно, какую-то часть этих солдат мы себе вернем. В мире очень много моделей", — заявил NRA Вердиньш.