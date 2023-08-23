"Это была бы катастрофа". Валайнис о выдворении из Латвии граждан РФ
Foto: DELFI

Предоставление гражданам России дополнительного времени на сдачу экзамена на знание госязыка свидетельствует о том, что государство не справилось с этим вопросом, считает председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Виктор Валайнис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С учетом риска своего рода "катастрофы", если бы дело дошло до выдворения людей из страны, решение Кабинета министров в сложившейся ситуации можно считать логичным, и СЗК мог бы поддержать его в Сейме.

С другой стороны, по мнению Валайниса, это решение свидетельствует о том, что государство не справилось с организацией экзаменов и связанных с ними процессов. Он допускает, что ответственные службы, возможно, переоценили свои возможности.

СЗК готов обсудить в парламенте причины, которые помешали достичь запланированных результатов. По словам Валайниса, вопросы необходимо задавать и тем, кто разрабатывает политику интеграции в стране, поскольку подобная ситуация свидетельствует о проблемах в процессе интеграции.

В контексте решения правительства нельзя забывать и о геополитической ситуации, чтобы не нагнетать обстановку. По словам Валайниса, это "была бы катастрофа, если бы мы начали выдворять людей из страны или лишать их минимума средств к существованию", учитывая права человека, которые существуют независимо от уровня владения языком.

Нынешняя ситуация хорошо иллюстрирует слабые места и в государственном управлении, и в некоторых самоуправлениях, и нужно работать над их устранением, подчеркнул руководитель фракции СЗК.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu