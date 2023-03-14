"Это дело политиков". Левитс о возможности выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок

Повторное выдвижение кандидатуры Эгилса Левитса на пост президента — дело политиков. Об этом президент заявил в программе TV3 "900 секунд".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Левитс не согласен с утверждениями о том, что в настоящее время он действует более активно в связи с приближением президентских выборов.

"Я работаю все время, и мой график заполнен до 8 июля, когда заканчивается мой мандат", — сказал Левитc, добавив, что после окончания президентского срока он может заниматься наукой, комментировать и анализировать политику как рядовой гражданин, "что тоже хорошая и интересная возможность".

"Буду ли я кандидатом на следующий срок — этого я не знаю, это дело политиков. Политики сейчас думают об этом более активно. Посмотрим", — сказал Левитс, добавив, что некоторые политики уже с ним говорили, но переговоры носили неофициальный характер.

"Не буду спекулировать, спекулировать в данном случае — задача политиков, журналистов, диванных экспертов, но не моя. Посмотрим, какое решение примут партии и фракции", — сказал Левитс о своем возможном повторном выдвижении на высокий пост.

Отвечая на вопрос, хотел бы он сам вновь занять пост президента, Левитс заявил, что пока официального предложения баллотироваться от политиков не поступало, а ответ может быть только на такое официальное предложение.

Комментируя слухи в соцсетях о возможном компромате против него, Левитс сказал, что такого компромата быть не должно, поскольку "все это либо вымысел, либо злонамеренные интерптетации", на которые он не обращает внимания.