"Это должно закончиться". Директор школы об учителях без знаний латышского

Учителя школ должны адаптироваться к новой модели обучения, предполагающей преподавание только на государственном языке. В противном случае им следует уйти, заявил LSM.lv директор Даугавпилсской средней школы Центра Юрис Высоцкис.

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Под управлением средней школы находятся несколько дошкольных образовательных учреждений. Директор школы Центра отметил, что на данный момент трудностей с педагогами нет — они либо выучили язык, либо уволились с работы.

"Если учитель готов измениться и адаптироваться к существующим требованиям, то проблем нет. Если он не способен — к сожалению, рынок труда требует конкурентоспособности. Если мы хотим, чтобы наши дети знали латышский язык, то это должно закончиться. Мы сами виноваты в том, что затягиваем этот вопрос так долго", — указал Юрис Высоцкис.

Уже сообщалось, что с нового учебного года во всех дошкольных образовательных учреждениях Латвии будут ликвидированы образовательные программы для меньшинств, а значит, работа педагогов будет осуществляться только на государственном языке. Те педагоги, которые не смогли выучить язык на должном уровне, уволились с работы или были понижены в должности.