"Это допустимо". Муйжниеце рассказала о возможном введении родительской доплаты за школьные обеды
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Введение родительской доплаты за школьное питание для обеспечения дополнительного финансирования в условиях роста цен является допустимым, это подтвердили и родительские организации. Об этом в интервью Латвийскому радио сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце, пишет LSM.lv.

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По ее словам, введение таких взносов зависит от решений каждого муниципалитета, но такая ситуация возможна и родители детей должны это учитывать. Однако это не значит, что именно так и будет.

Муйжниеце пояснила, что сейчас Министерство образования и науки работает с другими министерствами, самоуправлениями и родительскими организациями над расчетом новой платы за питание. Затем ведомство попытается привлечь необходимое дополнительное финансирование для бесплатных обедов для всех школьников.

По мнению стороны, нынешних 1,42 евро в день на одного ребенка недостаточно. Министерство здравоохранения сделало перерасчет и необходимая сумма составляет 1,90 евро. Муйжниеце подчеркнула, что в мае предусмотрен еще один перерасчет предложения Минздрава.

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