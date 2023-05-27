"Это городская легенда!". Строительство Rail Baltica не остановит движение поездов по Железнодорожному мосту в Риге

В этом году компания BeReRix надеется приступить к возведению двух опор нового железнодорожного моста Rail Baltica через Даугаву в Риге, который будет соседствовать со старым арочным мостом.

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"Ни на одном из этапов строительства нынешний Железнодорожный мост закрывать для движения поездов не планируется! То, что в Юрмалу и Елгаву придется ездить из Торнякалнса — это не более чем городская легенда! — заверил портал Delfi менеджер по работе с заинтересованными сторонами PSP BeReRiX Андис Линде. — В этом году мы надеемся начать строительство части моста через Даугаву. Будет две опоры — одна на набережной генерала Радзиня, а другая уже в самой реке. Если выделят финансирование на это, то будет и разрешение начать эти работы во втором полугодии".

Новый мост будет возводиться с юга со стороны Спикери, а не Старой Риги. "Одна из задач, которая ставилась еще на этапе проектирования: новый мост не должен ухудшать облик старого, панораму на арочный Железнодорожный мост. Новый мост — это железобетонная конструкция, у которого несущая часть будет находиться под поездами. У старого моста несущая конструкция — это те самые арки. Новый мост будет чуть повыше. Пространство, по которому пойдут поезда, будет открытым, а нижние конструкции будут толще, чем у старого. Мосты должны очень хорошо уживаться визуально", — говорит Андис Линде.

Подробно том, как идет строительство Rail Baltica в центре Риги — можно прочесть здесь.