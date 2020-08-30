"Это как ловить угря голыми руками". Закатистов объяснил провал KPV LV
Foto: LETA

"Целевая аудитория "KPV LV" - неопределившиеся избиратели - в этот раз решили не идти на выборы", - так неудачу на внеочередных выборах в Рижскую думу объяснил председатель "KPV LV" Атис Закатистов.

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Он указал, что в Латвии давно уже существует проблема с неопределившимися избирателями, которых "KPV LV" считает своей целевой аудиторией. "Для общества важно, чтобы эта группа постепенно сформулировала свое мнение. Мы проделали важную работу, однако, это тяжелый труд - разговаривать с неопределившимся избирателем", - отметил Закатистов. Он сравнил эту работу с седланием мустанга или ловлей угря голыми руками.

По словам Закатистова, если спросить у этих людей, за кого они бы проголосовали, они, скорее всего, ответили бы - за "KPV LV".

По ее словам, в Риге очень сложно говорить с избирателями, потому что их много, в то время как в регионах перед выборами в Сейм они провели 130 встреч с жителями. "Мы продолжим работу, будем развивать нашу предвыборную кампанию главным образом в регионах. Успех на выборах в Сейм был обусловлен тем, что наши избиратели за пределами Риги", - напомнил Закатистов.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в Рижскую думу список "KPV LV" набрал всего 1,12% голосов избирателей.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Атис Закатистовс KPV LV
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