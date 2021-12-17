Конкурса на получение в управление жилых домов, ради которого надо было подкупать депутата Рижской думы Мартиньша Коссовича, нет, не было и в принципе быть не могло. Так предприниматель Игорь Трубко прокомментировал Службе новостей Латвийского радио сообщение о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает его в даче взятки. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Во-первых Rīgas namu apsaimniekotājs вообще не участвует в муниципальных или государственных конкурсах ни по каким закупкам. Во-вторых, нету конкурса по концессии как такового, никто его не объявлял. В-третьих, если бы он и был, то мы бы не участвовали, потому что все решения должны принимать жители по своим домам", — заявил Игорь Трубко в ответ на вопрос о его участии в конкурсе, который позволил бы перенять часть домов, находящихся сейчас в управлении другой компании.

Как сообщалось ранее, по данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, некое физическое лицо — председатель правления акционерного общества — предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.

Сегодня же стало известно, что это ведомство инициировало уголовное преследование Игоря Трубко, председателя правления АО Rīgas namu apsaimniekotājs, по подозрении в намерении дать взятку в размере 2 млн. евро депутату Рижской думы Мартиньшу Коссовичу.

В интервью Службе новостей Латвийского радио Игорь Трубко заявил, что конкурс на передачу в концессию муниципального Rigas namu pārvaldnieks, его части или находящихся в его ведении домов невозможен в принципе: по его словам, такого рода публично-частное партнерство прямо запрещено законом.

"Ну нет конкурса! Я не знаю… я думаю, что это какая-то провокация", — сказала предприниматель.

На вопрос, кто может быть заинтересован в такой провокации, И. Трубко заявил: "Она может быть выгодна тем, кто хочет нас купить. А мы не хотим продаваться. […] Я не хочу кому-то сделать плохую рекламу. Но то, что практически все крупные предприятия [отрасли] в Латвии скуплены, и мы остались единственные, это факт".

"Еще один выгодополучатель — это Rīgas namu pārvaldnieks, у которого мы очень много домов отнимаем", — добавил предприниматель.

По его словам, из 285 домов, которыми управляет Rīgas namu apsaimniekotājs, около 200 перешли от Rigas namu pārvaldnieks.