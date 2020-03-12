"Это красный сигнал светофора". Ринкевич разъяснил, как следует понимать сообщения МИД Латвии насчет коронавируса

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич распространил в социальных сетях свое обращение к латвийцам, в котором пояснил ситуацию со списком стран, которые МИД Латвии не рекомендует посещать из-за угрозы коронавируса. Ринкевич также призвал внимательно следить за формулировками и пояснил различие между "МИД призывает не посещать" и "призывает тщательно оценить необходимость".

"Формулировка "МИД призывает не посещать" сродни красному сигналу светофора. Это означает четкое "не надо". Исключениями могут быть неотложная работа, чрезвычайная ситуация итд. Страны в этот "красный список" включают на основании отчетов Всемирной Организации здравоохранения или решений наших ведомств, ответственных за здравоохранение. Обычно это происходит, когда число заболевших резко растет, ситуация в соответствующей стране трудно контролируема итд. Вместо того, чтобы рисковать и подвергать риску других, советуем в эти страны не ездить", — пояснил Ринкевич.

Формулировка "МИД призывает тщательно оценить необходимость поездки в страну" можно расценивать как желтый сигнал светофора, добавляет министр. В этом случае каждый сам должен принять ответственное решение, ехать ли на отдых, в командировку или по другим делам в конкретную страну.

Ринкевич также отметил, что советы МИД не являются юридически обязывающими, но их следовало бы учитывать "и жителям, и ведомствам, и предприятиям".

На сайте МИД Латвии доступен также список стран, в которых введены ограничения на въезд.

Министерство иностранных дел дополнило список стран, в которые лучше не ехать без особой необходимости из-за распространения коронавируса COVID-19. Теперь в этом списке 21 страна. Это США, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Египет, Франция, Греция, Ирак, Исландия, Канада, Кувейт, Великобритания, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Таиланд, Германия, Швеция.

Ранее МИД призывал не посещать без особой необходимости Китай, Южную Корею, Японию, Сингапур, Иран и Италию.