Это моральная катастрофа России. Россияне и белорусы, живущие в Латвии, выступили с открытым письмом

Группа граждан России и Беларуси, проживающих в Латвии, 24 февраля распространила открытое письмо, в котором выступила с осуждением действий российских властей в Украине.

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"Мы, граждане России и Беларуси, выбравшие Латвию своим домом, вместе со всем миром потрясены переходом путинского режима от ползучей агрессии на востоке Украины к полномасштабной войне, — сказано в письме. Эта война — моральная катастрофа России, поставившая ее на одну доску с фашистской Германией. Мы всем сердцем на стороне Украины и украинского народа, над чьим домом нависла угроза. Украинская армия защищает сегодня не только мир на своей земле, но и надежды на будущее России — без той безумной диктатуры, которая правит ею сегодня. Мы готовы полностью поддержать позицию Латвии, нацеленную на помощь Украине и солидарность с нею".

Письмо подписали:

Дмитрий Кузьмин, поэт

Алексей Измайлов, юрист

Юлия Бредун, журналист

Инга Ренская, инженер

Ирина Рожкова, инженер

Лана Сулейманова, экономист

Григорий Нехорошев, журналист

Антон Романов, инженер

Александр Шульман, IT-аналитик

Наталья Крупенина, IT-аналитик

Екатерина Берга, учитель

Михаил Соколов, программист

Роман Филиппов, предприниматель

Николай Яковлев, программист

Ольга Яковлева, менеджер

Дарья Кузьмина, менеджер

Игорь Хасин, менеджер

Севиндж Бахшалиева, преподаватель

Лаура Алиева, ландшафтный дизайнер

Евгения Шерменева, театральный продюсер

Игорь Филимонов, инженер

Татьяна Рудина, актриса

Евгений Эрлих, журналист

Анастасия Захаревич, журналист

Александр Кабацкий, предприниматель

Елена Петрухина, врач

Екатерина Касьянова, IT

Марк Мухамедзянов, IT

Анастасия Блохина, продюсер

Евгений Чернов, программист

Глеб Петров, пенсионер

Сергей Романов, бизнес-аналитик

Паліна Бурко, белорусская активистка

Сергей Кононов, программист

Полина Побережская, художник

Ая Якимова-Куге, менеджер по культуре

Юлия Науменко, преподаватель

Александр Аббасов, инженер

Дмитрий Москаленко, инженер

Виктория Фоменко, ювелир

Елена Ланцова, гид

Алексей Левенстам, предприниматель

Алиса Артемова, учитель

Дарья Амирханова, программист

Любовь Кожевникова, пенсионерка

Наталья Чистова, пенсионерка

Игорь Крашевский, технолог

Ольга Вересович, психолог

Игорь Воронин, менеджер

Камилла Мелик-заде

Анна Шестова

Елена Рубцова

Игорь Рубцов

Светлана Пасько

Лидия Новикова

Анна Габуния

Алексей Зорин

Ольга Коньякова

Ксения Смирнова

Дмитрий Мительман

Елена Солодова

Илья Яров

Бадма Лизинов

Екатерина Прокопчук