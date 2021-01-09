“Это мы не сделали, надо признать.” Винькеле назвала свою главную ошибку в контексте Covid-19

Осень оказалась сложнее весны, так как требовалось больше командной работы от министров, а одной из главных своих ошибок экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) считает, что план вакцинации не был составлен ещё летом. Об этом она рассказала в передаче партии “Движение За!” “#Поговорим”.

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Оглядываясь на 2020 год, Винькеле сказала, что весной было проще, так как люди были напуганы и жизнь остановилась до введения суровых мер ограничения. Тогда хватало того, что “Министерство здравоохранение сказало и всё происходит”, сказала политик. Осенью поведение людей изменилось, ограничениям не хватало механизмов поддержки.

“Я могу понять людей, потому что представьте, что у вас из-за ограничений закрылась отрасль, всё равно, будь то туризм, магазинчик или культурное мероприятие, а поддержка приходит не сразу и в недостаточном объеме. Как человек будет соблюдать ограничения? Он что, будет воздухом питаться, если накоплений нет?”, - вопрошала Винькеле.

По её мнению, осенью в правительстве преимущество было отдано фискальной дисциплине. “Также, как моя религия - это концепция всеобъемлющего здравоохранения, доступного всем вне зависимости от доходов и социального статуса, религия [министра финансов Яниса] Рейрса (Новое Единство) - фискальная дисциплина”, - объяснила политик, добавив, что министр здравоохранения не может министру финансов сказать, что механизмы поддержки слишком скупы и религию надо отложить в сторону. “Это может сделать только премьер”, - сказала экс-министр.

Говоря о собственных ошибках, Винькеле назвала одну:

“Определенно, оглядываясь назад, надо было, даже если мы не знали, что будет с вакцинами, смоделировать систему оповещения, пути информирования и привлечения людей, чтобы осенью, когда вакцина прибудет, […] подача заявок и управление очередями было быстрее. Это мы не сделали, надо признать.”

В дальнейших планах экс-министра здравоохранения - выспаться и впервые за почти два года уйти в отпуск. Политику покидать Винькеле не собирается.

Как уже сообщалось, 5 января премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле. Причиной послужило отсутствие плана иммунизации, а также слишком медленные темпы вакцинации медиков.