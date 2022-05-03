Это не кибертака. Вновь заработали сайты государственных и муниципальных учреждений
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Работа единой платформы интернет-сайтов государственных и муниципальных учреждений, которая была нарушена сегодня в полдень, возобновлена, сообщили в Госканцелярии.

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Канцелярия анализирует причины сбоя.

В настоящее время в распоряжении Госканцелярии и Latvijas valsts radio un televīzijas centrs нет данных о том, что сбой мог быть вызван кибератакой.

Как сообщалось, сегодня на сайтах ряда государственных учреждений появлялось сообщение о том, что по техническим причинам они в настоящее время недоступны.

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