"Это не русофобия": Ринкевич о запрете российских телеканалов и будущих санкциях из-за Навального
Foto: LETA

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил ретрансляцию ряда каналов на русском языке. В Российском МИДе это решение назвали политическим демаршем, противоречащим принципам свободы слова. Также появилась информация о том, что Латвия, Литва, Эстония и Польша готовят отдельный от ЕС пакет санкций против России в связи с отравлением и арестом Алексея Навального. В прямом эфире на вопросы телеканала "Дождь" ответил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Ринкевич отметил, что латвийский совет по электронным СМИ абсолютно независим от правительства страны. При этом его решение министр считает юридически обоснованным.

Также Ринкевич отметил, что Латвия уважает российский народ и культуру, однако позиция российского правительства по вопросам внешней политики принципиально не устраивает латвийскую сторону.

Министр указал на вполне конкретное разграничение между свободой слова и информационной войной, которым руководствовался совет по электронным СМИ. Он сообщил, что в Латвии по-прежнему вещают 200 российских каналов. При этом владельцы каналов, чье вещание приостановлено, могут обратиться в суд, если считают, что их права были нарушены. Министр добавил, что в Латвии довольно часто конституционный суд отменял решения правительства, парламента, и даже некоторые законы.

Ринкевич сообщил, что в настоящий момент в рамках Евросоюза ведутся переговоры о подготовке общего пакета санкций. Также министр подчеркнул, что эти переговоры не связаны непосредственно с личностью Навального, они обусловлены тем, что российское правительство нарушает подписанную им конвенцию о правах человека.

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