"Это не то направление, в котором нужно двигаться". Павлютс назвал безответственной идею об открытии всех магазинов

Глава Минздрава Даниэль Павлютс назвал безответственной идею министра экономики Яниса Витенбергса, который заявил, что намерен предложить распространить модель безопасной торговли на все магазины и полностью отказаться от списков разрешенных товаров.

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"Это не то направление, в котором нужно двигаться. Нельзя так оперировать общественным мнением, потому что ясно, что нельзя открыть всю торговлю полностью", — считает Павлютс.

Витенбергс, в свою очередь, отмечает, что прошло две недели с тех пор, как в отдельных магазинах отменены списки товаров, ограничительные ленты и заграждения, но введены более строгие требования к эпидемиологической безопасности и усилен контроль за их соблюдением.

"Мы проанализировали ситуацию, и видим, что принцип безопасной торговли себя оправдал. Предприятия торговой отрасли с пониманием относятся ко всем решениям правительства и социально ответственно ведут себя по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов предложить открыть все магазины", — сказал министр.

По словам Витенбергса, если позволить работать всем местам торговли, это будет способствовать разделению потоков покупателей и соблюдению норм дистанцирования, а также уменьшит региональное неравенство и конкурентные преимущества для отдельных предприятий.