"Это не то направление, в котором нужно двигаться". Павлютс назвал безответственной идею об открытии всех магазинов
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Глава Минздрава Даниэль Павлютс назвал безответственной идею министра экономики Яниса Витенбергса, который заявил, что намерен предложить распространить модель безопасной торговли на все магазины и полностью отказаться от списков разрешенных товаров.

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"Это не то направление, в котором нужно двигаться. Нельзя так оперировать общественным мнением, потому что ясно, что нельзя открыть всю торговлю полностью", — считает Павлютс.

Витенбергс, в свою очередь, отмечает, что прошло две недели с тех пор, как в отдельных магазинах отменены списки товаров, ограничительные ленты и заграждения, но введены более строгие требования к эпидемиологической безопасности и усилен контроль за их соблюдением.

"Мы проанализировали ситуацию, и видим, что принцип безопасной торговли себя оправдал. Предприятия торговой отрасли с пониманием относятся ко всем решениям правительства и социально ответственно ведут себя по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов предложить открыть все магазины", — сказал министр.

По словам Витенбергса, если позволить работать всем местам торговли, это будет способствовать разделению потоков покупателей и соблюдению норм дистанцирования, а также уменьшит региональное неравенство и конкурентные преимущества для отдельных предприятий.

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rus.DELFI.lv LETA

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Янис Витенбергс Даниэл Павлютс
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