"Это неправильный подход в корне!" Глава Академии наук раскритиковал "бустерную" политику Латвии

Государство поступило плохо, установив временной срок для начала бустерной вакцинации. Научный подход — ориентироваться не на искусственные сроки, а на индивидуальную ситуацию с антителами каждого человека и делать спасительный укол тогда, когда время подошло. И не один. Такое мнение высказал президент Академии наук Латвии Иварс Калвиньш, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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Надо или не надо измерять уровень антител, чтобы понять, насколько человек защищен от ковид? Академик Калвиньш уверен, что надо. Хоть и предупреждает, что зависимость — не абсолютная, потому что иммунитет зависит и от других факторов.

"Это как правая и левая руки. Правая рука — антитела, левая — рука — клетки, которые уничтожают вирус: Т-лимфоциты, макрофаги и другие, — проводит аналогию Калвиньш. — Если мы знаем, сколько у нас нейтрализующих вирус антител, то можем определить и в каком состоянии наш уровень защиты… Но многие врачи просто-напросто плохо проинформированы о том, что Всемирная организация здравоохранения давно предоставила всем производителям вакцины стандарт, по которому они должны мерить уровень антител. Это дает возможность результаты любых тест-систем, каких сегодня много, привести к единому показателю — BAU/mL (banding antibodies units in milliliter)".

Какой уровень достаточен, чтобы противостоять заболеванию? Калвиньш рекомендует требовать в лаборатории количественные данные по стандарту BAU/mL. "Если ваш BAU/mL выше 264, то ваша ожидаемая защищенность такая как у AstraZeneca — 80% от альфа-штамма. Если у вас 1500 — можете рассчитывать, что у вас есть и защита от "дельты", — называет академик конкретные цифры. Сколько надо от омикрона — пока вопрос. Скорей всего, больше 1500".

Ученый поясняет маломощность AstraZeneca, Janssen и других векторных вакцин: "Поскольку они в оболочке аденовируса, организм их распознает и убивает раньше, чем они начинают действовать. Поэтому количество антител после них ниже, чем после "файзер" или "модерна", а чем выше уровень в начале, тем дольше вы будете защищены, а если их сразу мало — долго не продержишься. Их эффективность была доказана на три месяца, а дальше все падает — ну четыре, ну пять… тут все индивидуально. Поэтому я и говорю, что надо определять количество антител (и не всех, а конкретных), а не просто есть или нет".

От омикрона мы вакцинами будем меньше защищены, считает Калвиньш, но не полностью безоружны: "Особенно они продолжают работать против тяжелого течения заболевания: даже 3% антител от среднего, получаемого при вакцинации той же AstraZeneca, на 50% защищают от смерти".

Он рассказал о зависимости времени после прививки и степени защиты: "Израиль провел исследование и показал, что "файзер" защищает от "дельты" не больше пяти месяцев в среднем. Значит, после этого или раз в сезон надо ревакцинироваться. Если кто-то думает, что для ревакцинации достаточно одного укола — я очень сомневаюсь. Нужна полная новая вакцинация, то есть две дозы, как и при первичной вакцинации".

"У нас неправильный подход в корне!" — оценивает политику ревакцинации Латвии Иварс Калвиньш. "Наше государство не разрешало поддерживающую вакцинацию до истечения шести месяцев, — утверждает академик. — Надо вообще смотреть не на время, прошедшее с последней прививки, а на то, сколько в организме сохранилось нейтрализующих вирус антител, а это очень индивидуально — у кого три месяца, у кого пять, а у кого и десять. Нет такого, что пять месяцев и 29 дней вы еще защищены, а потом — уже нет…"

По мнению Калвиньша, государство сделало плохо, заставив ждать шесть месяцев тех, кто заболел через четыре месяца, потому что их иммунный ответ на вакцинацию был ниже, чем у других. "Тут надо по-научному подходить: есть антитела — вы защищены, нет — думайте о ревакцинации как можно быстрее. А этого не произошло". Академик настаивает: