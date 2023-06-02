"Это нормальный процесс". Главе Госканцелярии повысили зарплату на 600 евро

С 1 июня на 600 евро в месяц увеличена зарплата директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на распоряжение, изданное премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство").

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Это означает, что вместо прежних 5000 евро в месяц зарплата главного государственного служащего достигнет 5600 евро в месяц. Аналогичным приказом летом прошлого года зарплата главы Госканцелярии была установлена на уровне 5000 евро в месяц.

Как пояснил и.о. премьера на время его командировки, министр финансов Арвил Ашераденс, повышение зарплаты госслужащего связано с реформой вознаграждений в государственном управлении. Зарплата у Цитсковскиса увеличена в соответствии с возможностями госбюджета.

"Мы много говорили о реформе оплаты труда государственных служащих. Это не отдельное решение — мол, у нас настолько хороший глава Госканцелярии, поэтому давайте повысим ему зарплату. Это лишь нормальный процесс, который происходит в рамках этой реформы, он происходит механически. Это не какое-то индивидуальное решение премьер-министра, чтобы поддержать того или иного государственного служащего. Если говорить о самой реформе, то прежняя оплата труда окончательно не способствовала конкурентоспособности госсектора. И на данный момент мы в известной степени преодолели это", — сказал глава Минфина.

Декларация Цитсковскиса чиновника за прошлый год пока недоступна, но в 2021 году в качестве зарплаты от Госконцелярии он в общей сложности получил 62 815 евро.