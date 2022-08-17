"Это похоже на саботаж". VARAM призывает Даугавпилс к соблюдению закона о демонтаже советских памятников

Даугавпилс должен выполнить требования закона и демонтировать оба объекта на территории самоуправления, которые прославляют советскую оккупацию и включены в список, разработанный Кабинетом министров. Об этом заявил министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

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По мнению политика, действия Даугавпилсского самоуправления больше похожи на саботаж закона.

"Действия Даугавпилсской думы все больше выглядят как саботаж установленной законом обязанности по демонтажу объектов, прославляющих оккупационную власть, и защиту "героев" оккупации, что в нынешних геополитических условиях является особенно тревожной ситуацией. Дума не должна медлить с соблюдением закона, и мы ожидаем, что в течение этой недели самоуправление представит министерству план действий по сносу объектов. Хочу подчеркнуть, что министерство без колебаний примет меры для обеспечения выполнения установленных законом норм", — подчеркнул Плешс.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении мэр Даугавпилса утверждал, что на основании заявления самоуправления в Конституционный суд (КС), которое оспаривает соответствие закона "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики" Сатверсме, муниципалитет ждет решения о временном урегулировании. В Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) подчеркнули, что это не повод не соблюдать закон. Ведомство ожидает, что Даугавпилс демонтирует упомянутые объекты в указанный срок.

КС ранее уже решил, что при подаче конституционной жалобы законодатель не предусмотрел иных средств временной защиты, кроме приостановления исполнения решения суда. Соответственно, просить о временном урегулировании нельзя, поскольку это не предусмотрено законом о демонтаже памятников.

Также в распоряжении VARAM есть информация о том, что Министерство культуры и Национальное управление культурного наследия предоставили запрошенную Даугавпилсским самоуправлением оценку и пришли к выводу, что объекты нужно демонтировать. Поэтому, по мнению министерства, больше нет какой-либо существенной причины, которая могла бы помешать процессу сноса.

Как сообщалось ранее, на заседании 14 июля Кабмин определил ряд объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, которые подлежат сносу, причем их демонтаж должен быть осуществлен не позднее 15 ноября этого года. Всего на территории Латвии выявлено 69 подлежащих демонтажу объектов.