"Это полное фиаско". Минфин предложил лишить киноцентр денег в пользу здравоохранения

Министерство финансов предлагает лишить Национальный киноцентр ранее выделенных 1,5 миллиона евро и перенаправить эти средства в бюджет здравоохранения. Представители латвийской киноиндустрии считают это катастрофой для отрасли, сообщает программа LTV "Nekā personīga".

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Как отмечают в Национальном киноцентре, перераспределение 1,5 млн евро ставит под угрозу производство 15 новых фильмов. По мнению кинопродюсеров, это подорвет репутацию латвийской киноиндустрии на международном уровне.

По словам председателя киноцентра Диты Риетумы, указанные средства уже фактически распределены и обещаны создателям фильмов: для этого производители заключили международные контракты и получили дополнительное финансирование из фондов Европы.

"Если отнять эти деньги, на карту будут поставлены не только 15 фильмов, которые сейчас в производстве. Это будут разрушительные последствия для всей латвийской киноиндустрии в целом, которые мы почувствуем в течение следующих 5-10 лет. Репутация также будет испорчена, потому что партнеры из других стран больше не будут доверять Латвии", — отмечает Риетума.

В недоумении от идеи Минфина и кинопродюсер Алиса Гельзе.

"Да, тогда это полное фиаско. Я даже представить себе не могла такого. За все 15 лет работы в индустрии ни разу не сталкивалась с такой ситуацией", — посетовала продюсер.

Представители отрасли добавили, что идея Минфина противоречит обещаниям премьера Кришьяниса Кариньша — мол, киноиндустрии будет уделено особое внимание и поддержка.

Ранее Кариньш поручил всем министерствам пересмотреть свои расходы, чтобы найти деньги на сферы здравоохранения и образования. Только в этом году медицине нужно 163 миллиона евро.

Как сообщает телепрограмма, 22 мая Министерство культуры получило письмо от главы Минфина Арвила Ашараденса с призывом отказаться от денег, предназначенных для кинопроизводства, в пользу бюджета здравоохранения. Впрочем, глава Минкульта Наурис Пунтулис выступил против идеи лишить киноиндустрию 1,5 млн евро и заявил, что министерство было бы готово найти на нужды здравоохранения не более 380 тыс. евро.

На производство фильмов в Латвии ежегодно выделяется около 5 миллионов евро, что является самым низким показателем среди всех стран Балтии.