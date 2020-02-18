"Это станет основой перемен в системе правосудия". Борданс грозит проверкой суда, вынесшего приговор по делу о трагедии в Золитуде

Так называемое уголовное дело о золитудской трагедии станет основой для перемен в системе правосудия, заявил журналистам министр юстиции Янис Борданс.

Как сообщалось, Пардаугавский суд Риги во вторник оправдал всех подсудимых по делу о золитудской трагедии, кроме инженера-строителя Ивара Сергетса, которого суд приговорил к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет.

Борданс сообщил, что он еще не ознакомился с решением суда, но его оценка будет проведена.

По его словам, скорее всего, рассмотрение этого вопроса продолжится в следующей инстанции, где, возможно, раскроются обстоятельства расследования и рассмотрения дела в суде.

Он заявил, что дело о золитудской трагедии станет проверкой для всей судебной системы и послужит основой для перемен.

Борданс подчеркнул, что сейчас активно проводится аудит системы правосудия.