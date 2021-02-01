"Это уменьшит объемы пропаганды". Глава NPLP похвалил Tet за исключение пяти российских телеканалов
Foto: LETA

Решение телекоммуникационного предприятия Tet прекратить ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" уменьшит объемы российской пропаганды в Латвии, полагает председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

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Такое заявление Аболиньш сделал агентству LETA, подчеркнув, что компания Tet приняла решение самостоятельно. "Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом, с точки зрения безопасности информационной среды Латвии, такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды", — выразил мнение Аболиньш.

Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций Tet с 1 февраля Tet прекращает ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Их могут заменить каналы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.

Ранее предприятие направило распространителю "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии SIA "TEM LV" (часть медиахолдинга SIA "Baltijas mediju alianse") несколько запросов о правах на ретрансляцию этих каналов в Латвии. Компания не смогла получить юридически обоснованного объяснения, поэтому не может провести соответствующую оценку рисков.

Из-за этого, а также из-за сообщений о том, что выгодоприобретателю SIA "Baltijas mediju alianse" выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций, Tet призывает власти Латвии объяснить, какие действия они ожидают со стороны предприятий, оказывающих платные телевизионные услуги.

Как уже сообщалось, прокурор суда Рижского региона Алдис Ласманис предъявил совладельцу SIA "Baltijas mediju alianse" Олегу Солодову и его соратнику Маргусу Мерима обвинение в нарушении международных санкций. В прокуратуре указали, что благодаря действиям обвиняемых в руки лиц, находящихся под международными санкциями, попало более 10 млн евро.

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