"Это уничтожение села". Крапане о школьной реформе

Реформу системы образования в Латвии было бы уместнее назвать словом "катастрофа". Такое мнение в эфире программы TV24 "Preses klubs" выразила специалист по связям с общественностью, основательница партии "Латвия на первом месте" Лига Крапане.

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По словам политика, сельская местность "зачищается от людей" — на это, по ее мнению, указывает исчезающе малое число средних школ в приграничье.

"Скоро жизнь в сельской местности станет привилегией, потому что обычный человек не сможет отправить детей в школу", — указала Крапане.

Политик добавила, что предлагаемая правительством реформа системы школьного образования на самом деле является разрушением села.

"Если съездить в места, где школы ликвидированы, можно увидеть, что остались только здания. В принципе там все умирает", — сказала представитель партии.

Уже сообщалось, что ближайшие годы в Латвии должна быть закрыта или реорганизована примерно десятая часть средних школ. Это предусматривает план Министерства образования и науки (MОН). Самоуправления Латгалии такой подход к реорганизации школьной сети уже подвергли критике.