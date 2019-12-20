Это воскресенье станет самым коротким днем года — в Латвии начнется астрономическая зима

Воскресенье, 22 декабря, будет самым коротким днем года и первым днем астрономической зимы, однако вместо снега и мороза в Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ночь с субботы на воскресенье будет самой долгой ночью года, а продолжительность самого короткого дня составит от шести часов и 26 минут в самой северной точке Латвии, в Руйенском крае, до семи часов и двух минут в самой южной точке Латвии, в Даугавпилсском крае, свидетельствуют данные солнечного калькулятора Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Раньше всего — в 8:38 — солнце встанет на дальнем юго-востоке страны, около границы в Белоруссией, а самый поздний рассвет ожидается в Овишрагсе, в Вентспилсском крае. Там солнце встанет в 9:14. Раньше всего — в 15:26 — солнце сядет в Алуксненском и Вилякском краях, около границы с Россией. В свою очередь на юго-западе Руцавского края закат солнца произойдет в 16:02.

В Риге восход солнца ожидается в 9 часов, а закат — в 15:44. Таким образом, солнце в столице в воскресенье будет светить 6 часов и неполных 44 минуты. Для сравнения — 21 июня, в самый длинный астрономический день, в Риге солнце светило на протяжении 17 часов и 52 минут.