Это выглядело как "каста избранных". Приведет ли к увольнениям в общественном секторе требование обязательной вакцинации?
Foto: LETA

Работники общественного сектора — все те, кто получают трудятся в государственных и муниципальных учреждений — должны обязательно сделать прививки от Covid-19, считает Совет по кризисному управлению. Политолог Филипп Раевский приветствует это решение и считает, что массовых увольнений бюджетников не будет.

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Совет по кризисному управлению в ночь на пятницу решил, что вакцинация от Covid-19 станет обязательной во всем общественном секторе. Ранее требование обязательной вакцинации планировалось выдвинуть только к медикам, педагогам и работникам центров социального ухода. Теперь — обязательной вакцинации подлежат все, кто работает в общественном секторе — то есть, получают зарплаты из госбюджета и бюджетов самоуправлений.

Это решение Совета по кризисному управлению в пятницу еще должен подтвердить Кабинет министров.

Филипп Раевский указал, что это решение очень позитивно, поскольку, если работникам госсектора и самоуправлений разрешают не прививаться, то они оказываются в несколько привилегированном положении. "Тогда им предлагают удаленную работу и со стороны это начинает выглядеть так, как будто они каста избранных с гораздо большими правами, чем другие", — сказал LETA Раевский.

"Если государство хочет регулировать ограничениями частный сектор, тогда в первую очередь нужно разобраться со своими работниками. Это нужно приветствовать и такое решение нужно было принять уже давно", — подчеркнул эксперт.

Раевский не прогнозирует, что начнутся массовые увольнения, хотя в сфере государственного управления — например, в структурах внутренних дел — есть непривитые работники. В тот момент, когда человеку придется делать выбор между вакцинацией и потерей работы, сохранением заработка, он не склонен к спонтанным действиям, предполагает политолог.

Филипп Раевский считает, что по-настоящему радикальных "антиваксеров" в стране на самом деле не так много — несколько процентов, а потому не следует им потакать.

Эксперт считает, что последние решения Совета по кризисному управлению, за которым последуют и решения Кабинета министров, следовало принять раньше. "Лучше поздно, чем никогда", — говорит эксперт. По его мнению, эти решения мотивируют жителей вакцинироваться и это спасет экономику.

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