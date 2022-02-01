"Это вызывает фрустрацию". Кариньш допускает отказ от сертификатов Covid-19 в отдельных случаях
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") допустил, что можно отказаться от использования "ковидных" сертификатов в отдельных случаях внутри страны. Никакие решения на этот счет пока не приняты.

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На заседании премьер отметил, что "омикрон" вызывает масштабную заболеваемость, которую страна еще не переживала.

"Это вызывает у людей фрустрацию, которой не должно быть. Нам нужно работать, и просьба ко всем приходить с предложениями, что делать, как изменить эту ситуацию. Тут я думаю, нужно работать всем рука об руку", — сказал Кариньш.

Премьер признал, что самый большой вызов, стоящий перед государством — это эффективность системы тестирования, поскольку уже сейчас люди стоят в очередях неделю. Кариньш признал, что к тому моменту, когда подойдет очередь — тест покажет уже негативный результат. Бывают и противоположные ситуации: человек получил позитивный результат, его сертификат для получения услуг временно аннулирован, у него уже нет симптомов, но он вынужден ждать очереди на тест.

"У нас возникли эффекты, о которых не думали, которые не были предусмотрены. Это, к сожалению, не вопрос уровня Группы оперативного руководства, чтобы обсудить. Это конкретный вопрос министерства и Центра профилактики заболеваний о том, можно ли как-то изменить алгоритмы тестирования", — сказал Кариньш.

В понедельник правительственная Новая Консервативная партия выступила с заявлением о том, что следовало бы пересмотреть использование "ковидных" сертификатов на различных мероприятиях.

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