Этой ночью Латвия перешла на зимнее время
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Переход на зимнее время состоялся в ночь на воскресенье, 25 октября, в 4:00. Стрелки часов нужно перевести на час назад.

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В свою очередь следующий переход на летнее время произойдет 28 марта 2021 года.

Как сообщалось, в 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах Европейского союза (ЕС) опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить.

В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего времени на летнее и обратно и после принятия директивы готово навсегда перейти на летнее время (GMT+3).

Однако на уровне ЕС все еще продолжаются дискуссии о том, когда страны ЕС откажутся от перехода с летнего на зимнее время. Предположительно, в 2021 году еще будет действовать прежний порядок.

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