Этот учебный год был продлен для более чем 5000 школьников

За три недели продленного 2020/2021 учебного года оценки по различным предметам исправили уже 5035 школьников, отчиталось Министерство образования и науки (МОН).

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По данным Государственной информационной системы образования на 17 июня, учебный год продлен для 4 956 учащихся муниципальных общеобразовательных школ, и для 79 — частных.

Дополнительные занятия и переэкзаменовки разрешается проводить до начала следующего учебного года, то есть, до конца августа.

В 2019/2020 учебном году вынуждены были учиться дополнительно менее 4000 школьников, что почти 1000 детей меньше, чем в этом году. "Однако нужно помнить о том, что в этом году, в отличие от прошлого года, дополнительные занятия разрешены и для учеников 10-х и 11-х классов. Это тоже увеличивает общее число школьников, которые в продленном режиме могут участвовать в дополнительных занятиях, чтобы улучшить свои результаты, повысить успеваемость и перейти в следующий класс", — поясняет министерство.

15 июня Кабинет министров утвердил поправки, которые устанавливают, что вместо двух недель дополнительные занятия могут длиться три недели, и такие мероприятия можно проводить не только за пределами помещений, но и внутри. К тому же в одной группе могут быть дети из разных классов.

МОН напоминает, что очные дополнительные занятия в помещении можно организовать для группы из не более чем 10 учащихся. При этом необходимо использовать маски, соблюдать двухметровую дистанцию и иные эпидемиологические требования. Должно проводиться еженедельное тестирование учащихся и сотрудников учебного заведения. Учащихся можно не тестировать при условии, что дополнительные занятия проходят в группе не более 5 человек. Разрешено не тестироваться тем, кто уже вакцинирован или же переболел Covid-19

Поправки к правилам не ограничивают права школ и педагогов — с учетом оценки возможностей и нужд учащихся — организовывать дополнительные занятия удаленно или в виде индивидуальных консультаций.