Euroaptieka начала продавать домашние тесты на антитела к Covid-19

Во всех аптеках сети Euroaptieka появились серологические или тесты для экспресс-диагностики на антитела к Covid-19. С их помощью можно определить наличие в организме антител IgG и IgM, которые образуются после перенесенного заболевания Covid-19. Тест может купить любой человек без направления врача, и его можно провести в домашних условиях в течение всего 10 минут.

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Производителем тестов является швейцарская биотехнологическая компания PRIMA Lab SA, тест одобрен как в Европейском Союзе, так и в Государственном агентстве лекарственных средств.



"Государственный научный институт BIOR только что провел исследование того, что каждый десятый или почти 12% жителей Латвии могли переболеть Covid-19, не почувствовав этого", — говорит председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова.

Выяснить наличие антител можно за 10 минут. Для этого с помощью имеющегося в упаковке ланцета надо уколоть палец, а потом с помощью пипетки собрать одну каплю крови. Затем надо капнуть ее в лунку в тест-кассете, в которую встроены наночастицы антител и коллоидального золота, которые определят присутствие в крови антител IgG и IgM, указывающих на вирусную инфекцию и вытекающую ответную иммунную реакцию на SARS-CoV-2.

Производитель рекомендует проводить тест через 10–20 дней после появления симптомов или возможного контакта с заболевшим Covid-19. В случае, если организм подвергся воздействию вируса, антитела IgG и/или IgM к SARS-CoV-2 наблюдаются в течение 19 дней со времени появления симптомов (в 60% случаев в течение первой недели и в 90% случаев на второй неделе). В первые дни после заражения, когда иммунный ответ организма еще только развивается, антитела могут не обнаруживаться.

Если после проведения теста экспресс-диагностики в организме были диагностированы антитела — тест был позитивным, но заболевание ранее не было констатировано, рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом, чтобы договориться о проведении дополнительного обследования.

Производитель теста PRIMA Lab SA обращает внимание на то, что тест не показывает антитела, образовавшиеся после вакцинации. Кроме того, защитное действие антител к SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе по-прежнему изучают в международных научных кругах, поэтому определение таких антител не свидетельствует о достижении защитного иммунитета, и не исключено, что заболевание Covid-19 не может произойти повторно.